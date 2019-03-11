垃圾袋降價政策打臉自己？ 侯友宜：創造雙北市民方便性

2019-03-11 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天宣布專用垃圾袋降價，費率將從現行每公升0.4元調降為每公升0.36元，與北市一致。因垃圾袋降價是行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜競選時提出的重要政見，當時侯批蘇恐債留子孫，如今選後降價，外界質疑有政治考量，也打臉侯當初的說法。侯友宜今天回應，經過細算，新北垃圾袋有降價空間，為了創造雙北市民的方便性，市府再補貼一點金額，這是可以做的。

侯友宜今天下午出席社會局履帶式爬梯機捐贈儀式表示，他曾說當選後會好好精算，到底垃圾袋有無降價空間，開議期間有很多議員關心此事，經過環保局細算，基本上有一點降價空間，為了雙北市民便利性，垃圾袋降一點費用，市府補貼一點，讓大台北生活圈更便利，這是可以做的。

回顧選舉期間，針對蘇貞昌的垃圾袋降價政見，侯友宜在臉書發文質疑，蘇沒有清楚告訴新北市民為什麼降價，沒有提出財政估算，並批評「免費的福利政策，用說的很容易」，因為那都是花别人的錢，花納稅義務人的錢，但是民脂民膏就這樣被用掉了，連帶財務發生了排擠，甚至債留子孫。

媒體詢問，垃圾袋降價是否代表好的政見，市府都願意採納？

侯友宜表示，競選期間他曾說過，經過計算，如果在負擔範圍內可行，降價不是不可以做的政策，當選後他好好盤算，到底降多少可以減輕成本，今年盈餘可以補回來。議會不分黨籍的議員都很關心此事，所以預算審查結束後，他要求環保局再把成本試算一下，到底降價空間有多少。

侯友宜說，環保局初步算出一個金額，他希望算得更精準，如果差一點，市府就補足，但是降價要有方便性，就算降到每公升0.38元，還是無法兩市合一，他認為要降就降到兩市價錢都一樣，才是對市民有感的政策，市府願意多出一點力量。

他強調，這是政策的大方向，差兩毛錢不是重點，詳細數字會再跟議會說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/