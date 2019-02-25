侯友宜幫偶像抓龍 王建民直呼拍謝！

2019-02-25 13:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局今天（25日）舉辦新北視障按摩宣傳記者會，邀請台灣之光棒球國手王建民擔任活動代言人，並公布「消費滿500元抽大獎」、「感恩月集點」、「按摩推廣」、「網路抽獎」等活動。腰傷剛復原的侯友宜幫偶像王建民「抓龍」，笑稱：「我這是沒有牌照的喔！」王建民也靦腆回應，「真是不好意思！」

侯友宜表示，以前早期當刑警、抓要犯，都沒有熱身瞬間就要上去搏鬥，把犯人壓制在底下，腰力用得很兇，現在年紀大了，紅包發太多，彎腰上上下下，上週被攝影記者拉來拉去又受傷了，加上自我治療方式不對，腰傷更嚴重，動彈不得，休息1天就好了。

王建民說，他經常會去外面按摩，但視障按摩小棧的時間可以自己掌控，需要局部加強的地方告訴按摩師，就會馬上幫你做到位，服務周到。

侯友宜指出，勞工局在醫療機構、車站、運動中心及政府機關等場所輔導設置22家按摩小棧，視障按摩師皆取得技術士執照，透過行銷活動，希望提升業者的整體營收，讓視障按摩師增加收入，協助自力更生。

勞工局說明，3月1日起至10月31日止，凡至新北市輔導的22家視障按摩小棧及6間2018年優良視障按摩院消費滿500元，即可參加抽獎，獎項包括Gogoro電動機車、55吋液晶電視、AppleMacBook、Dyson手持式吸塵器、空氣清淨機、電動自行車及千元全聯禮券等，總價值達60萬元，並加碼送出限量王建民簽名球。

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