政見被侯友宜拿去用？蘇貞昌大氣：人民的問題不分藍綠

2019-03-12 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜昨天宣布，5月起新北市垃圾袋費用調降，新北市與台北市垃圾袋費用一致，被外界認為和行政院長蘇貞昌選前提出的政策雷同，對此，蘇貞昌今午PO文大氣回應：「人民的問題，不必分藍綠。」

蘇貞昌今日在臉書發文，表示去年九合一選舉時，由於雙北垃圾袋價格不同，他提出新北垃圾袋全面降價，雖然當時侯友宜市長不太同意，但現在新北垃圾袋確實降價，市民確實非常滿意。蘇貞昌表示，進步不分藍綠、幸福也不會分黨籍，「對就做了、做就對了」。

蘇貞昌補充表示「當時我提出政見一百多頁，現在看到侯市長一個一個在做，我很高興好的政見大家願意來做，包括像在中角的衝浪基地、新北的垃圾袋降價、對失業勞工子女的教育補助，當初都說不可行，不過現在也都要做」。蘇貞昌認為，好的政見大家來做，讓新北市民真的得到好的照顧，「這是應該的，我也支持」。

此外，蘇貞昌也指出，馬英九前總統曾提出自由經濟區，結果國民黨掌握國會多數都無法通過，當時的種種不可行，今天仍然存在。藍綠都想拚經濟，但政治應該務實解決爭議，不能因為是國民黨無法解決的問題，現在卻拋出來硬要民進黨政府同意。

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