新北市專用垃圾袋降價 其實去年成本就降了

2019-03-11 22:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕爭議已久的新北市垃圾袋費率要不要調降，府會之間溝通已久，而且距離上次2012年調整已經6年多，其間並非沒有調整空間；但去年又遇到市長選舉，綠營率先開出調降政見，朱立倫侯友宜團隊當然不可能隨之起舞，使得垃圾袋費率調整的時機和幅度，既有選舉的算計、又有藍綠爭功考量，才使得垃圾袋降價好事多磨。

外界對環保局宣布降價的時機點和幅度感到好奇，像是2012年10月就曾從0.42元降為0.4元，但當時台北市政府也跟著調整垃圾袋費率，降到0.36元，硬是要比新北市便宜，雙方較勁意味濃厚，也讓新北市對調降費率一事更加審慎，所以這次雙北達成共識，調降成為與台北市相同費率，不無握手言和的用意。

環保局長劉和然解釋，這次降價的主因，為新店與樹林焚化廠分別在2016年11月和2017年7月從OT（委外經營）改為ROT（重建、營運、移轉），原本的處理費從每公噸419元及283元，因為廠商結合發電利益，處理費均降為0元，減少市府負擔。

但按照環保局的說法，去年就應該有調降的空間，也容易讓人聯想因為競選新北市長的民進黨蘇貞昌陣營搶先一步開出調降政見，因此朱侯市府選前堅持不降價。

今年2月23日議會又決議要求市府降為0.38元，市府考慮後，宣布降為0.36元，比議會要求的還要再便宜0.02元，無怪乎綠營議員肯定市府「從善如流」外，要酸侯市府「降價既然可行，那麼之前環保局到底在堅持什麼？」

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