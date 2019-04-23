今高溫上看34度 外出慎防「過量級」紫外線！

2019-04-23 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日水氣較昨日更為減少，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，由於日前的強震，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，民眾若經土石鬆軟或地質脆弱區域時務必留意坍方或落石風險。氣溫方面，今日西半部高溫約32至34度，東半部約30、31度，中午前後感受悶熱。

今日紫外線指數預報部分，除了基隆市和連江縣是「高量級」之外，其他縣市紫外線指數都是「過量級」，其中澎湖縣的紫外線指數更高達10，逼近危險級邊緣，民眾外出時需要多補充水分並注意防曬。

今日空氣品質部分，西半部地區為西南風、東半部為偏南風，各地大多為晴到多雲的天氣，光化作用易使午後臭氧濃度上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級。

週三（24日）水氣偏少，天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；低溫變化不大，高溫西半部約32至34度，東半部約30至32度，其中盆地、高屏內陸或花東縱谷高溫不排除上看35度，感受悶熱。

週四至週六（25日至27日）水氣稍微增多，除了北部及東半部地區有短暫陣雨外，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨的天氣型態；氣溫方面，各地約29至33度，沒下雨仍略感悶熱。下週日、下週一（28日、29日）水氣逐漸減少，僅花東一帶有短暫陣雨機會，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 25 ~ 32 26 ~ 30 24 ~ 30

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