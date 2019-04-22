西半部雨除效應空氣好 北部空氣品質亮橘燈

2019-04-22 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（22）日鋒面位於北部海面，環境場為西南風，北部空品區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積。依早上10點監測結果指出，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖為「普通」等級。

據行政院環保署空氣品質監測網指出，今日各地都可能出現短暫陣雨或雷雨，空氣品質易受降雨強度而有所變化，白天西半部地區易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級，晚間因風速偏弱、降雨趨緩，空氣品質稍轉差。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

明（23）日環境場為西南風，竹苗以北擴散條件稍差，污染物易累積，午後光化作用影響臭氧濃度易偏高。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級；北部空品區位於下風處，風速偏弱，空氣品質為「橘色提醒」等級。

24日環境場為西南風，竹苗以北位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

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