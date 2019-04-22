下班注意！熱對流旺盛 中部以北嚴防較大雨勢

2019-04-22 16:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大雨來襲，下班民眾留意！今天各地白天飆出33、34度高溫，其中台北測得33.7度，創歷年4月次高溫，中央氣象局表示，受午後熱對流影響，目前台灣上空有對流胞正在移入中，中部以北山區及東北部山區傍晚將出現明顯雨勢，台北市松山、內湖和汐止一帶不排除有較大雨勢來襲，提醒民眾下班記得攜帶雨具。

今天全台最高溫是南投34.3度，台北也有33.7度，氣象局預報員顏增璽說明，午後熱對流旺盛，今天傍晚中部以北地區都有可能出現明顯雨勢，目前對流胞正在移入台灣上空，最明顯還是在大台北地區，台北市民生社區目前時雨量已達22毫米，雨勢相當驚人，預估這場午後雷雨將持續到晚間7、8點左右。

氣象局預估，週二到週四白天受太平洋高壓沉降影響，天氣更穩定，各地都是高溫炎熱天氣型態，只有山區有午後陣雨，各地高溫約32到34度，高屏內陸和花東縱谷地區不排除出現35度高溫。

週四晚間鋒面靠近，全台變天，北部東半部整天有雨，其他地區以午後雷雨為主；全台各地高溫約29到31度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/