台北市改建動物之家預估要花7億 柯P驚呼：天啊！

2019-04-22 21:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚間上News98電台直播，接受獸醫師出身的台北市議員楊靜宇訪問，暢談動保相關議題，談及目前正在規劃改建內湖的動物之家，聽到動保處長宋念潔稱預估耗資7億元，柯文哲脫口驚呼「天啊」！他說是第一次聽到，連忙要宋念潔再來（市長室）討論。

柯文哲談到，曾看過內湖的動物之家，目前是鐵皮屋，「環境很不好」，他邊搖頭邊說改建「要花2、3億元」，隨即被一旁的動保處長宋念潔小聲打斷糾正：「是7億。」

柯文哲詫異說：「7億？哇！第一次聽到！之前說3億。」他立刻交代宋念潔「再來（市長室）討論」。

不過柯也強調，改建後的動物之家除了友善收容、生命教育、親子教育，也希望能打造一個環境，讓來參觀的人看一看會想要抱一隻回去。

宋念潔補充說明，目前委由市府大地處初步規劃，包含中繼大概要7億，設計過程中也會和環保團體、動保團體溝通。

楊靜宇提及，之前收容所傳出貓瘟？宋念潔坦言確實發生此事，但是外面的貓咪帶進來的，很快就獲得控制。

此外，談到現在北市只有幾個狗狗的運動公園，卻都不是在住宅區，楊靜宇也詢問是否有可能推動鄰里的寵物專區，方便民眾下班就能帶寵物出門散步。

宋念潔坦言推動有困難，因為里長跟居民反對，不過目標還是希望能夠一個行政區有一個運動公園或是活動區，現階段除了原本的兩個狗運動公園、三個狗活動區，今年會新增兩個狗狗的活動專區。柯也嘆氣說，「大家都怕狗大便，里長不喜歡啊！」

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