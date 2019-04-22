台電、新北為乾貯場吵6年 立委憂影響核一、核二除役

2019-04-22 10:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕核一廠1號機去年底停機，2號機也將在今年7月15日停機，立法院教育委員會今多名立委關心，台電和新北在乾貯場議題爭執不下，造成除役卡關，要求原民會積極處理。立委黃國書說，核一廠燃料棒數量是福島核電廠4號機的10倍，台灣地震頻繁，新北若堅不發照，如何確保核一廠的安全？原能會主委謝曉星表示，雙方正在進行溝通，原能會也已要求台電按圖施工。

核一廠1號機組去年12月5日停機，2號機組將在今年7月15日停機，核一廠將走入歷史，不過核一廠室外乾貯場至今未取得新北市核發水保設施完工證明，立委擔心恐影響核一廠、核二廠除役時程。

立委蘇巧慧今質詢時問主委謝曉星，到底核一廠除役過程，新北遲未發水保執照的爭議點在哪？

謝曉星回答，因為新北市認為台電未按圖施工，後來台電變更設計，新北不認同變更後的設計，要求按第一次的圖樣施工，雙方爭持長達6年，文件往返達13次。

蘇巧慧認為，就這點爭議不該拖這麼久，要求原能會積極處理。

立委黃國書也說，核一廠燃料棒數量是福島核電廠4號機的10倍，台灣地震又頻繁，如果新北持續不發執照，要怎麼確保核一廠內燃料棒不受天災影響？此外也有可能影響核二廠除役時程，要求原能會提出最後處置作為，否則核一乾貯廠無法啟用、核二乾主場也無法動工，影響後續除役過程。

謝曉星說，台電和新北正在就該議題進行溝通，原能會也已要求台電按圖施工。

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