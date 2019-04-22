週四前炎熱如夏飆至34度 週五、六鋒面南下轉雨

2019-04-22 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣北部海面今（22）日仍有鋒面，氣象專家彭啟明指出，今日起水氣走向改變，對流系統影響台灣的機會大幅漸少，未來幾天氣溫炎熱如夏，甚至高達33至34度，週五、六可能變天，將可能轉為不穩定、明顯有雨的天氣，但仍有待觀察。

彭啟明表示，過去幾天旺盛的潮濕水氣帶來雷電交加、降雨劇烈的對流雲系，今天開始台灣東南邊的高壓系統逐漸增強，讓整個潮濕水氣的走向有些改變，很不穩定的區域轉為廣東到浙江一帶，中小尺度很旺盛的對流系統影響台灣的機會大幅漸少。

未來幾天到週四，台灣的天氣將轉為典型夏季的天氣類型，晴朗炎熱高溫，每天中午高溫將突破30度，甚至高達33到34度，午後靠山區有局部陣雨。週五、六天氣系統將改變，鋒面系統有機會南下，台灣附近將轉為不穩定、明顯有雨的天氣，但鋒面影響台灣的時間點、程度及範圍仍有待觀察

彭啟明提醒，香港、廣東前幾天發生了不少雷擊的意外事件，華人都有做壞事才會被雷公打的觀念，代表防雷的措施、預警及教育都明顯不夠，因為聽到或看到雷聲才應變，通常都來不及，建議民眾平常都要留意相關訊息，遇到天色變暗，和平常不同時，就要準備，「切莫還停留自己是好人，不會輪到我的想法，這是很危險的事」。

彭啟明也呼籲，今天是422世界地球日，建議大家今天可以至少做一件有益地球的事。例如不使用塑膠、關心周遭的動植物、吃一餐蔬食、和朋友討論一下地球發生的問題，大家一點一滴的改變，就有機會使地球氣候的改變不要那麼劇烈。

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