鋒面北移午後易有短暫雨 高溫上看32度

2019-04-22 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣北部海面今（22）日仍有鋒面，中部以北將持續有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，上午各地降雨不多，午後降雨機率則較高；隨著鋒面逐漸北抬，主要降雨的區域也往北移，降雨強度也有漸弱的趨勢。

氣溫方面，今天各地高溫仍維持29至32度，外出請多補充水分。此外，因前幾天歷經強震，若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險，目前花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，請多留意當地交通資訊。

離島方面，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請留意航班資訊。

今日空氣品質部分，清晨至上午西半部易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級，晚間風速偏弱，加上降雨情況逐漸趨緩，空氣品質稍轉差，空氣品質易受降雨強度而有所變化。

未來天氣部分，週二、週三（23日、24日）水氣減少，天氣轉趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。另外晨間因西南風環境與陸風輻合影響，中南部地區也有零星短暫陣雨的機率；低溫變化不大，高溫會更高一些。

週四至下週日（25日至28日）水氣稍微增多，北部及東半部地區有小範圍短暫陣雨，其他地區是多雲到晴午後局部雨的天氣，氣溫持平。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 30 24 ~ 31 25 ~ 30 23 ~ 29

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/