春天多變！ 未來一週天氣圖出爐 高溫可逾30度

2019-04-21 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣狀況變化大，不過氣象局公布的「未來一週天氣圖」顯示，接下來一週內氣溫都在23度以上，南部地區更可能會出現33度高溫。

今（21日）由於白天鋒面在台灣北部海面，大氣不穩，各地多雲時晴還有機會出現局部陣雨或雷雨，氣象局在臉書「報天氣 - 中央氣象局」公布「未來一週天氣圖」，表示未來一週，尤其週二（23日）、週三（24日）氣溫會如同夏天一般炎熱。

氣象局指出，明（22）日天氣會跟今日有點像，中部及北部有短暫陣雨或雷雨，而南部及東半部會出現局部陣雨。

週二（23日）至週三（24日）全台天氣大多穩定，溫度更會如初夏一般民眾需多加防曬，但午後山區及東半部地區會有機率下起局部陣雨。

週四（25日）到週日（28日）北部跟東半部地區偶有陣雨，中南部地區大多多雲，偶會有陽光出現，不過午後將有局部雷陣雨。

氣象局表示，春天天氣變化大，預報難度較高，民眾出門前或安排活動前，可以多加參考、留意氣象局更新的資料，提前做好外出準備。

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