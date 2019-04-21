香港1小時7千道閃電 男子登山疑遭雷劈亡

2019-04-21 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（20）日發布「紅色暴雨」警戒，天空雷電交加，據香港天文台統計，下午2點到3點間對地閃電竟達7318次！而有3名香港登山客剛好在落雷期間攀登大澳道象山，其中一名53歲方姓男子不幸遭到雷劈，送醫後宣告不治。

綜合媒體報導，香港昨日中午開始雷電交加，據香港天文台統計，下午2點到3點間共發生7318次對地閃電，新界西1066次、新界東2085次、港島及九龍2630次，大嶼山區1537次。而53歲方姓男子當時和2名友人剛好在登山，從大澳獅山靈隱寺出發正前往大澳市中心。一行人走到近山頂處時，方姓男子疑似遭雷劈中，當場倒地昏迷不起

同行的55歲黃姓女子急忙報案，警消出動直升機救援，到場後發現方男背部受重創，立即送往屯門醫院搶救，但方男仍不幸於下午4點左右宣告不治。而警方初步調查，沒有外力介入，判定為意外死亡。

香港急症科醫學院院長蕭粵中指出，人若被閃電直接擊中，危險性非常高，可能造成呼吸與心臟停止，皮膚也會燒傷，若4分鐘內未獲CPR急救，容易造成腦部缺氧甚至死亡。即使傷者獲救，仍有機會出現耳膜穿窿及肢體創傷，伴隨記憶力衰退及白內障等後遺症。

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