週一最高溫達32度！各地有短暫陣雨或雷雨

2019-04-21 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日各地高溫達29至32度，隨著鋒面北移，各地降雨強度雖有漸弱趨勢，各地還是要防局部短暫陣雨、雷雨的可能；另外，近日台灣歷經強震，民眾若經過土石鬆軟、地質脆弱區域，務必留意坍方或落石狀況。

中央氣象局預報，今（21）晚至明天（22），鋒面位在台灣北部海面，導致中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，但期間有多雲到晴、雨停的空檔；明下半天，隨著鋒面北移，各地降雨強度有漸弱趨勢。

中央氣象局也提醒，由於前幾天發生強震，民眾行經土石鬆軟、地質脆弱區域，務必當心落石及坍方風險。目前花蓮崇德山區發生山壁崩塌災情，大家出門記得留意當地交通資訊。

溫度方面，明天白天北部23至30度，中部22至31度，南部23至32度，東部23至31度，連江縣19至24度，金門、澎湖22至29度。

紫外線方面，台南、高屏、台東、澎湖為過量級，基隆為中量級，其餘地區為高量級。

空氣品質方面，清晨至上午西半部易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級，而晚間風速偏弱，加上降雨情況逐漸趨緩，空氣品質稍稍轉差。宜花東、澎湖地區為「良好」等級；其他地區為「普通」等級。

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