媽祖當年旨示「魍港欠光明」 交通部長協助架路燈

2019-04-20 15:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕不是媽祖託夢，而是魍港媽祖藉由法師下達旨示。

前交通部長林陵三擔任部長時，經常會利用假日下鄉了解地方的需求，13年前有一次前往彰化縣二水鄉訪視時，突然有一位法師對著林陵三說「媽祖稱魍港欠光明，請部長幫忙」。

一頭霧水的林陵三，想說寧可信其有，就查一下魍港在那裡，結果查不到相關地名資訊，最後請其隨扈透過「八號分機」才查出嘉義縣布袋鎮好美里在荷蘭、明朝時期稱為魍港。

林陵三又找個時間專程跑到好美里了解是怎樣欠光明，林陵三向廟方說明來意後，廟方人員說，應該是指好美里唯一聯外道路嘉163縣道因兩旁都是魚塭，發生多起晚上不熟路況者連人帶車衝進魚塭事故，林陵三協助架設路燈與護欄，徹底解決問題。

感受到魍港媽祖的靈驗，林陵三從此成了太聖宮信徒，每年農曆3月23日媽祖聖誕都會前來祝壽，今天魍港媽祖神像獲文化部指定為國家重要古物授證儀式，林陵三也出席祝賀。

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