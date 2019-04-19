「媽祖婆雨、大道公風」係金ㄟ！ 遶境狂風暴雨掀翻帳棚

2019-04-19 22:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林縣西螺福天宮社口媽今天進行己亥年社口媽回鑾嘉義縣朴子配天宮謁祖進香活動，社口媽下午到六腳鄉紫極殿時，突然狂風大作吹翻帳棚，後來也下起雨來；今天適逢農曆3月15日，是民間信仰保生大帝誕辰，相傳「媽祖婆雨、大道公風」，剛好印證民間傳說。

雲林縣西螺社口福天宮今天早上在北港橋由雲林縣長張麗善、朴子市長吳品叡、六腳鄉長陳川崎、配天宮董事長黃清田及眾信徒舉行接駕儀式，朴子市公所並舉辦來朴子消費打卡抽現金活動共襄盛舉。

社口媽今天遶境朴子、六腳一帶廟宇，下午到主祀玄天上帝的六腳港尾寮紫極殿時，「颮線」正好接近雲嘉南地區，一陣狂風襲來，將帳棚整個吹翻，信眾趕緊將帳棚撐起掀開查看，幸好沒有人受傷。而整個畫面被民眾拍下，在網路臉書、LINE群組裡不斷轉傳。

民間傳說，被稱為大道公的保生大帝與媽祖之間的愛恨情仇有多種版本，但主要是媽祖誕辰會下雨，而大道公誕辰則會吹大風，今天是大道公誕辰，剛好媽祖遶境時發生狂風，後來也下起雨來，也讓信眾嘖嘖稱奇。

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