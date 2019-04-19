影像曝光！壯闊「灘雲」空襲澎湖 網：外星人來襲？

2019-04-19 20:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖天空今天下午突然出現異相，壯闊的「灘雲」有如海嘯襲捲天際，旋即雷雨大作，許多人目擊拍攝，放在網路社團討論，有人說「外星人來襲」，也有人直說好恐怖！而一輛郵務車在西嶼合界疑似天雨路滑，不慎摔落邊坡，所幸駕駛被救出，並無性命危險。

根據氣象資料，結構完整的颮線系統已進入台灣海峽南部，澎湖地區首當其衝，氣象局已針對澎湖發布即時天氣訊息，警告將出現強陣風以及瞬間大雷雨。下午1點10分，多名網友拍攝到「颮線」前天空奇景，網友Lee Peggy在氣象局副局長鄭明典臉書分享澎湖西嶼照片，還有劉延年在亞果國際潛水中心也拍到類似「灘雲」的照片。

氣象局副局長鄭明典說，強回波排列成接近線狀，並伴隨明顯閃電訊號，是典型的颮線特徵，民眾在地面上可以看到壯闊的「灘雲」，作為「颮線」前導，雲一到，馬上風雲變色，提醒民眾注意提防瞬間強風以及大雷雨的發生。

除了天有異相，今天下午4點27分，西嶼鄉合界村統一超商前有輛郵務車翻車，澎湖縣政府消防局出動白沙、西嶼等分隊消防及救護車輛到場搶救，破壞車體救出右腳小腿變形疑似骨折、全身多處擦傷的31歲郵務車駕駛，另外也有一名60多歲機車騎士摔車，右手肘瘀青，兩名傷都意識清醒，送往三總澎湖分院醫治。

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