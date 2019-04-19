高雄突降強風豪雨 旗美高中10名學生被帳篷壓傷

2019-04-19 16:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天下午高雄刮起強風、降下豪雨，明天將舉辦校慶活動的旗美高中，因突然暴雨，學生在活動帳篷躲雨，卻被帳篷倒塌壓傷，共有10位學生送至衛福部旗山醫院，醫院啟動大量傷患，學生目前傷勢有4位頭部裂傷，1位疑似骨折的學生，在接受檢查，治療後已陸續出院。

校方指出，由於這兩天正值校慶活動，今天中央氣象局已發出預警，下午可能會發生豪大雨和強風，於是學校提前開始下午運動會賽事，並在表定時間內提早1小時進行閉幕式結束，解散學生。

下午3點半左右，校園內突然刮起強風、降下豪雨，校方立即將師生疏散至體育館，部分學生走避不及，被帳篷壓傷，當場驚呼聲不斷，師生們合力冒著雨救出受傷學生，再由在旁協勤的陸軍八軍團、廣聖醫院醫護人員及救護車包紮，傷勢較重者由救護車送至旗山醫院。

經校方統計，共有10位學生送醫治療，其中4位頭部撕裂傷，1位疑似骨折，但治療均無大礙，已陸續返家，校方也在第一時間通知家屬前往醫院，並啟動校安通報機制。

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