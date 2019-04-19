NASA&NSS太空殖民計畫競賽 明道中學連4年獲獎

2019-04-19 15:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明道中學獲得由美國國家太空協會（NSS）主辦的世界性「NASA&NSS太空殖民計畫競賽」第三名佳績，其計畫為打造「太空烏托邦」。

美國國家太空協會（NSS）主辦的世界性「NASA&NSS太空殖民計畫競賽」，吸引全球近13000名學生參加，約2700件計畫作品，參賽者來自歐洲、美洲、亞洲、澳洲各地中學生，明道中學是台灣唯一參賽學校，並連續4年獲獎，今年榮獲第三名佳績。

「太空殖民計畫競賽」是美國國家太空協會（NSS）每年官方舉辦的重要賽事，須擬定人類在太空永續生存的實施計畫，並以相關數據與文獻資料佐證支持，完成計畫不僅要使用全英文撰寫，更要融合物理、社會、經濟、生物等跨領域知識。

明道中學今年一共有3組隊伍參賽，其中1組由高二何翊豪、陳凱柔、陳紫禎、賴詩涵、葉瞻語、黃柏智、黃允政等9人組成，作品為「宇宙中的烏托邦（Spatopia）」計畫」，榮獲11年級「第三名」的佳績，也是明道連續4年參賽得獎。

參賽的同學提出「宇宙中的烏托邦計畫」，以之前經驗為基礎，設計出不僅在太空生存，更要加入「快樂及永續」的「地球元素」。

而該計畫主要從社會和經濟出發，融入「太空老人照護」概念，減輕家庭及患者的生活壓力，也預防失智老人受虐事件的發生。

因為太空中沒有大氣層，參賽的同學在創作時，還要防止太空垃圾或小行星撞擊等問題，這項計畫不僅要創造太空維生系統，還要有可行性、可信度的資料佐證，難度相當高。

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