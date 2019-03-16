加冠及笄！明道中學成年禮 學生演戲謝師謝父母

2019-03-16 19:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明道中學於昨晚舉辦一年一度成年禮，上千名家長到場見證子女成長的重要儀式。除了學校舉辦的大型古禮活動，各班學生更精心設計節目橋段，唱歌、卡片、影片、戲劇等，發揮創意表達對父母親的感謝。

明道中學舉辦成年禮已邁入第24年，儀式依據先秦《儀禮》簡化而成，邀請國立公共資訊圖書館館長劉仲成、明道中學董事長王俊傑、校長汪大久、家長會長阮春閔等擔任主賓，親自為身著古裝的學生「加冠」、「及笄」。代表從現在起要為自己的行爲負責，成為肯擔當且有社會使命感的人。

明道中學校長汪大久說，選在畢業前夕舉辦成年禮，是有特殊意義的，畢業典禮是感謝師長，而成年禮是感謝父母，並藉此提醒父母及孩子，後面還有更多人生挑戰。

千人大型典禮後，各班學生精心策劃了心靈對話時間，從現場布置到節目橋段，讓走出門的家長們各個紅了眼匡。

其中，高三10班以「樹途」為主題，象徵神經系統的「樹突」是接受訊息的開端，接受師長給予的養分，更要懂得感恩。

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