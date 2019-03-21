FRC全球機器人競賽 明道中學第2年參賽晉級四強

2019-03-21 18:42

〔記者蘇金鳳／台中報導］今年FRC全球機器人競賽參賽隊伍創新高，區域賽共有44隊參加，此次明道中學隊伍第2年參賽，取得積分賽第二、聯盟賽四強。

FRC全球機器人競賽，僅台灣就佔了10隊，包含明道中學、北一女、雄中、台北美國學校等，而明道中學隊伍取得積分賽第二、聯盟賽四強，屬今年台灣隊伍的最佳成績。

FRC （First Robotic Competition）由非營利組織「FIRST」 （For inspiration and recognition of science & technology） 專為 14-18歲國高中生所設計，青少年經由參與比賽與各領域夥伴共同學習團隊合作。

今年明道中學隊伍募集19位對機器人所需各種能力有專長的學生，從去年暑假開始進行培訓，賽前經過中科智慧自造基地所舉辦的FRC訓練、機械加工課程、季後賽以及練習賽，扎實的奠定競賽所需的專業技術，更獲得中科贊助今年度競賽報名費。

在1月6日透過FRC全球直播公告本屆主題「Deep Space（太空計畫）」後，需在短短6週內完成機器人，並能順利完成放艙門（hatch panel）、 放貨物（cargo）、抬升（climb）、克服沙塵暴等任務。

明道中學隊長王政翔表示，今年自己是第二次參賽，在工作執行策略上以簡化設計、專注各自擅長領域為主，因此才能完成困難的「抬升」任務，讓機器人自己上樓梯，全台灣隊伍中也只有明道隊伍能完成此項任務，很有成就感。

明道中學FRC團隊平時運用放學後的課餘時間練習，公告主題的6週期間，則是每天12小時馬拉松式執行創作。

明道中學FRC教練黃丞頤表示，明道是全台中部地區第一個參加FRC競賽的隊伍，難度相當高。

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