屁股也能發電！高中生奪新加坡發明展總冠軍

2019-04-08 23:27

〔記者陳建志／台中報導〕明道中學國際部曹泰然、田紹遠及趙建程3位同學，因前往柬埔寨旅遊時，發現當地小朋友晚上沒有電燈可閱讀，希望以便宜、簡單的方式，讓貧窮國家的小孩晚上也能看書，前後花了近5個月，利用「半導體溫差發電晶片」，發明只要坐在上面，就能運用身體自然熱能溫度差進行發電的系統，成功連接USB點亮電燈，以此作品參加新加坡發明展，一舉拿下「總冠軍」殊榮。

明道中學國際部教學組長勞永全今天表示，IDEX發明展是由新加坡英華獨立學校主辦，今年吸引全球約40組國高中生參賽，經篩選包括台灣的台南二中和明道中學各2組團隊，共7國27組隊伍進入第2階段，最後僅10組進入總決賽，明道中學2組隊皆獲選，最後並拿下總冠軍以及一個銅牌的好成績。

拿下總冠軍的作品，是由明道中學國際部曹泰然、田紹遠及趙建程3位同學，以「帶來光明」為主題，田紹遠說，之前到柬埔寨旅遊時，發現當地小朋友白天要工作賺錢，晚上卻沒有便利的電力可點亮電燈閱讀，因此思考如果能發明一套便宜又簡單的發電系統，就能讓包括柬埔寨在內落後國家的小朋友，都能有電燈看書。

指導老師勞永全表示，同學前後花了4、5個月的時間，利用冰箱中都會使用的「半導體溫差發電晶片」，製造出藉由身體熱能溫度差就能發電的系統，並發現依照不同功率，只要將18到30片不等的晶片串連，並連接電容器和變壓器，就能順利產生電力點亮電燈，創意和實用性獲得20多位評審的一致讚賞，一舉拿下總冠軍。

勞永全說，目前這套系統，使用者只要坐在屁股下就能靠自己發電，不過隨著坐的時間增加，因溫差變小會讓發電效率降低，目前僅可持續發電12到15分鐘，未來希望克服此缺點，改良成發電更持久、穩定的系統。

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