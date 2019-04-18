花蓮6.1強震撼全台 台師大教室牆裂石落、洗手台垮掉

2019-04-18 13:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕今下午1點花蓮縣發生規模6.1地震，已有學校傳出災損，台灣師範大學有教室牆壁龜裂、牆角有落石，連男生宿舍的洗手台也整個垮掉，但目前尚未傳出人員傷亡。

地震發生後，台師大的「師大青年報」臉書上，地震發生引起騷動，表示今日有課堂準備要期中考，立即貼出校內災情，且已知誠302的教室牆壁出現裂縫、部分建築物角落出現落石。

而台師大校方也發現，地震導致「男一」宿舍的5樓有洗手台整個垮掉，已經派員到場勘察，所幸目前為止尚未傳出有人員受傷。

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