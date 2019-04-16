勇敢面對癌末！女鬥士治療1年逆轉勝 抗癌成功重生

2019-04-16 22:00

〔記者王俊忠／台南報導〕從事壽險業的陳麗霓6年前罹患淋巴癌第4期，當時腫瘤已包覆心臟外圍，但她樂觀勇於面對、不放棄自己，經過1年配合醫師治療，癌細胞盡退、5年來體內未再檢查出癌細胞、順利康復。陳麗霓說，這段熬過艱辛抗癌歷程、奇蹟重生的歲月絕非偶然，感謝上蒼給她這樣對抗磨難的機會，要把這歷程跟有相同遭遇的朋友分享。

現年41歲的陳麗霓在澎湖虎井嶼長大，20歲遠嫁屏東、走入家庭，原本夫家家境不錯，但好景不常，婚後2年，她公公經商失敗留下700多萬債務，23歲的她要幫忙還債，不只整年三餐不繼、也沒錢坐月子，在身體狀況不佳、無任何資源狀況下，2001年、她24歲進入壽險公司，二度走進職場。

陳麗霓為了生活、積極奔波，在金融壽險業打拚12年，當一切好轉之際，她搬到高雄的房子才住了13天，卻突感身體不適，急診後一連串檢查，過了兩週確診罹患淋巴癌末期。她心想被這樣宣判，還有多少時間？終點未知。

陳麗霓想到晴天霹靂的打擊任何人都難招架，但她決定要堅強迎戰癌魔，在醫師心理建設與家庭會議後當機立斷，立刻進入難捱的標靶治療與化學療程，當中種種不適，沒擊垮性格堅毅的職業婦女，熬過常人難以忍受的苦楚。

陳麗霓透露，她抱持「我一定要活下來」的信念，因為從小是苦過來，不是嬌生慣養，罹癌雖然錯愕、但未怨天尤人，反倒勇敢面對、配合醫師治療，吃營養品、打乒乓球運動，同時練氣功養身子，並從台北普洱茶學院老闆娘貴人得到不少抗癌信心與支持力量。

在化療1年多過程，陳麗霓堅持不服用必備的止痛藥，縱然化療到舌頭僵硬，她強迫自己要吃一般食物，才有體力抗癌。醫護人員細心治療、每次看診不忘說「我們一起加油」，就是這分力量給她巨大的信心，也因此回診後腫瘤竟奇蹟消失、體內無癌細胞，追蹤迄今未再復發。

前後花了兩千多萬元抗癌，所幸一路有貴人相助、相挺，增加她走下去的信心，這位抗癌女勇士想到這裡時說，內心無比有激昂和感動。她還到台南東區辦座談會、分享其抗癌的生命故事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/