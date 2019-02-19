上天開玩笑？他在暴風雪中成功存活 就醫檢查出癌末...

2019-02-19 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕上天為你開了一扇窗，難道也會關上另一道門？美國59歲男子門多薩（William Mendoza）日前開車行經北達科他州94號州際公路時，遇上了惡劣的暴風雪，車子隨即被雪堆卡住，他就在低溫中成功存活2天，被救出後理所當然地到醫院檢查身體，卻發現自己已經癌症末期了。

據《ABC》報導，門多薩2月6日駕車尋找一間酒店時，在暴風雪中迷失了方向，緊接著車子也被大雪卡住了，更絕望的是這時他的手機已耗盡電力，讓他完全無法求救。

門多薩回想，自己當時完全沒有可以加熱保溫的物品，也沒有食物和水，他在車子裡度過2天2夜，牙齒不斷打顫，膝蓋也一直在發抖。

到了第3天，1名電話修理工碰巧開車路過附近，這才發現了門多薩，當他被送往醫院時腳趾已明顯凍傷了，醫生迅速診治了門多薩體溫過低的問題，並告訴他已經挺過來了。

然而，到了2月10日門多薩59歲生日那天，醫生卻帶來絕望的消息，那就是他已經罹患腎癌末期了。門多薩妻子維姬（Vicki Mendoza）感嘆，命運是如此殘酷，當丈夫奇蹟地從暴風雪存活後，卻遭遇了另一個打擊。

不過，門多薩已決定要像面對暴風雪那樣與病魔作戰，家人也幫忙在募資平台GoFundMe建立了募款活動，為門多薩籌集醫療費用。

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