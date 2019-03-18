抗癌26年小太陽馬漢忠 出版畫冊為父圓夢

2019-03-18 15:41

［記者王秀亭／台東報導］出生11個月就被診斷為罕見癌症第4期的26歲青年馬漢忠，去年準備以畫作分享對生命的熱愛，並試圖為父圓夢之際，又被檢查出罹大腸癌一期，仍擋不住他傳達光與熱的意志，今天在台東馬偕醫院舉行畫冊發表會及畫展。

被稱為「微笑小太陽」的馬漢忠，11個月大時，罹「原始性外胚胎惡性腫瘤」第四期，原被宣判只能存活3年，憑著樂觀及信仰，克服跛腳及長年帶著尿布的不便，國中時期因獨特的生命經驗、文采與藝術天分，台灣史前文化博物館以特展闡述其生命故事，並陸續成為總統教育獎、全球熱愛生命獎得主。

馬漢忠表示，相信是上帝用苦難方式，讓自己從反面角度，思考生命的價值，充分感受生命的堅韌與色彩，透過藝術的想像與寫詩的過程，靜心觀察世界的變化、反思內在。

馬漢忠從去年9月起，準備以畫作傳達對生命的謳歌，卻在去年底被檢出罹大腸癌一期，再度進入抗癌過程，他說，住院並未影響作畫心情，再度「重生」，仍希望把內心的光與熱放在畫裡給大家看。

「多彩─我的心象世界」馬漢忠畫冊發表會今天在台東馬偕醫院舉行，畫冊內有15幅畫作及詩文，首刷1000本。

「出版畫冊的另一目的是為父親圓夢。」馬漢忠說，父親孫昶吾是台東萬民台福教會駐堂牧師，父親常為許多行動不便長輩，無法前來教會聚會苦惱，為了添購福音車決解長輩的交通難題，父親製作韓式泡菜義賣，做得雙手都磨破，自己沒能力幫上忙，便希望用畫冊義賣，協助父親實現夢想。

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