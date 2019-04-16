揮別爆炸陰霾 澎湖東衛彈藥庫儲存煙火加強安全

2019-04-16 11:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年選前東衛彈藥庫儲存的花火節未爆彈，突然發生大爆炸意外，不僅震撼澎湖本島，也動搖前縣長陳光復的江山。今年澎湖國際海上花火節即將升空，旅遊處不敢掉以輕心，重新整理加強防爆門等安全設施，盼重新贏回民眾的信心。

澎湖國際海上花火節已成為觀光品牌，但去年花火節爭議不斷，先是澎湖國際海上花火節接連加場，又連接海島嘉年華活動，花火一直施放至11月14日，遭外界抨擊過於浮濫，11月16日晚傳出寄放花火節未爆彈的東衛來福彈藥庫爆炸，持續長達1小時多，被外界視為去年花火最終「加長版」，讓陳光復流失許多票源。

由於現任縣長賴峰偉是首創澎湖國際海上花火節，睽違多年後重掌縣政，除了希望延續花火觀光品牌外，也記取去年失敗的教訓，今年除強調絕不加場，就是22場次，同時都在觀音亭園區施放，並出動無人機表演助陣，更注重儲存未爆彈花火的東衛彈藥庫安全性，交由旅遊處長陳美齡全權負責。

陳美齡除率所屬將大火燒過殘破的彈藥庫環境，進行通盤整理外，並加裝防火鐵門、防爆閘及滅火器等安全硬體設施，軟體方面則要求廠商未爆彈確實泡水3天，並會同消防局進行檢查，希望能讓鄰近里民安心，東衛里長莊丁榜對此相當滿意，認為旅遊處安全設施有內外之分，對於里民安全有多一層保障。

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