伊朗建造中潛艦電池爆炸 3名技術人員死亡

2019-04-07 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗一艘建造中的潛艦在當地時間6日發生電池爆炸，造成3名技術人員死亡。目前仍不清楚事故發生原因，爆炸潛艦相關資訊也仍有待釐清。

綜合外媒報導，位於伊朗南部波斯灣荷姆茲海峽沿岸的阿巴斯港（Bandar Abbas）的夏立德·達維斯軍事造船廠（Shahid Darvishi），一艘建造中的潛艦6日發生電池爆炸，造成3名國防部技術人員死亡。該座造船廠是建造和修理軍艦、潛艦的場所，目前仍不清楚爆炸原因，當地媒體也並沒有透露潛艦的型號、噸位等資訊。

從1992年以來，伊朗就積極開發本土的國防工業，致力於生產輕型和重型武器，從迫擊砲、魚雷到坦克和潛艇都有生產。今年2月，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）為第1艘伊朗製造的新型國產潛艇「征服號」（Fateh）主持啟用典禮，這艘「征服號」搭載巡弋飛彈，射程約2千公里，能夠到達該地區內以色列和美國軍事基地。伊朗近年來擴大發展導彈計畫，已經受到美國和歐洲等國的關注。

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