04/16 各報重點新聞一覽

2019-04-16 06:21

自由時報

「退休才辦經濟論壇」韓對馬開轟

高雄市長韓國瑜隔海開嗆三任台大法律系總統，讓台灣經濟與競爭力變殘廢，引起各界議論。韓國瑜於美西時間十四日受訪時，再批前總統馬英九在八年任內，到底有沒有做到讓台灣競爭力永保優勢？退休後再辦經濟論壇，不曉得他是否是心理補償作用？

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台股史上最好康 國巨董事酬勞 平均每人破億

上市櫃公司董監去年酬勞昨天公告，受惠於去年被動元件景氣大好，龍頭廠國巨去年大賺三三八億元創紀錄，董事酬勞也大放送，預計共發放逾十億元，以九位董事成員計算，平均每人可領到一．一四億元，打破台股最高紀錄。

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電纜線亂掛外牆 判賠屋主77萬

請注意您家的外牆，有沒有不明的電纜、電線通過？若是未經屋主同意，業者私自從民宅外牆掛電纜線而過，這可是侵害了屋主的權益！簡女不滿亞太電信公司在她出租的房屋樓上設置機房，並將電纜線固定在她的房屋外牆，致簽約租三年的林姓女房客被嚇跑，住不到四個月即解約，訴請賠償損失；亞太電信辯稱，簡婦樓上的是固網集線機房，不會有射頻電磁波，且取得設置許可。高等法院則認定，亞太電信未經同意即設置該電纜線，已侵害簡女權益，判須賠償七十七萬多元租金損失確定。

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蘋果日報

刷卡打官司 法院吸收手續費 打臉蘇揆鐵證又一樁1年要花數百萬公帑

《蘋果》獨家踢爆國發會要求各級機關編預算支付民眾繳罰單刷信用卡或行動支付的手續費，行政院長蘇貞昌卻大力否認在臉書po文指是謠言，但打臉蘇的鐵證卻一再被翻出來，司法院、各級法院就向《蘋果》證實，確有收到政院來函，從今年10月開始，民眾打官司用信用卡或行動支付繳款產生的手續費就會由法院埋單，對此，承辦業務法官認為會增加法院經費負擔，法務部行政執行署副署長陳盈錦也坦言「不適合」。

萊恩：台是美印太戰略盟友 蔡英文「台灣已準備加入美境外預先通關計劃」

美國在台協會（AIT）昨晚舉行《台灣關係法》慶祝40周年酒會，由美國眾議院前議長保羅．萊恩（Paul Ryan）擔任慶賀團團長，率領AIT主席莫健、美國國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長何樂進舉行慶祝酒會，蔡英文總統出席致辭表示，台灣已經準備好，很樂意、也有能力加入美國境外預先通關計劃，讓兩國人民更加緊密。

聯合報

共軍海空大肆擾台 蔡總統批挑戰台海穩定

中共昨天中午派出包括轟炸機、戰鬥機等多架軍機繞台，同時間中共海軍艦艇也在台灣東方海域，與遠海長航的共機實施跨軍種、跨戰區的海空操演，我Ｆ-16戰機緊急升空監控。蔡英文總統昨晚譴責中共「挑戰台海與區域穩定」，並透過臉書強調，國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退。

雇主積欠退休金 最重罰150萬

立法院衛環委員會昨天初審通過勞工退休金條例修正草案，將加重處罰雇主積欠勞工退休金或資遣費，最重可罰一五○萬元，且違反勞退條例的雇主，應公布事業單位、負責人名稱；除了遺屬及法定請領人的勞退帳戶請求權延長到十年，自營作業者、有從事勞務的雇主、受委任工作者，自提勞退金也可以免報綜所稅。

中國時報

解套國民黨擬民調徵召 韓國瑜有覺悟不迴避

訪美亦在僑界掀起「選總統」風潮的高雄市長韓國瑜，預定周四（18日）自美返台，已有國民黨中常委準備下周三（24日）提案解套。國民黨中常委劉大貝昨斬釘截鐵地表示，常委間都有共識，一定徵召韓國瑜！據悉，改採「民調式徵召」，誰的民調最高，黨就徵召誰。如此，韓國瑜有望出線。

等了11年 伍茲再奪大賽冠軍

王者歸來！43歲的前高球球王老虎伍茲（Tiger Woods），昨天在美國高球名人賽最後一回合，以1桿差距擊敗對手，不但生涯第5度在喬治亞州奧古斯塔球場穿上綠夾克，終結長達11年的大賽冠軍荒，更完成高球史上最偉大的回歸。他摘冠後振臂高呼激動不已，觀眾瘋狂大喊「老虎！老虎！」今年曾和老虎揮桿的美國總統川普也獻上祝福。

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