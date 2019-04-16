台股史上最好康 國巨董事酬勞 平均每人破億

2019-04-16

〔記者陳永吉／台北報導〕上市櫃公司董監去年酬勞昨天公告，受惠於去年被動元件景氣大好，龍頭廠國巨去年大賺三三八億元創紀錄，董事酬勞也大放送，預計共發放逾十億元，以九位董事成員計算，平均每人可領到一．一四億元，打破台股最高紀錄。

去年賺338億 董酬發逾10億

證交所及櫃買從二○○八年開始統計上市櫃公司董監酬勞，過去十一年來，隨著企業獲利增加、獲利朝大企業集中，平均每位董事酬勞發放金額最高的公司，從兩、三千萬元開始，到二○一三年起平均已達五千萬元左右，如今國巨一舉刷新紀錄，甚至比前年最高的中信金，還要高出一倍以上。

過去十年來，以台積電拿下四次平均每位董事酬勞榜首是最多次，其次是知名輪胎廠正新拿過三次，中信金控兩次、遠東新一次；不含本次統計，過去平均每位董事酬勞最高的是二○一四年的台積電，當時每位董事可領五五五一萬元。

中信金排名第二 平均5429萬

本次排行第二到十名的上市公司分別是中信金、台積電、上銀、大立光、統一、華新科、台新金、和泰車及遠東新；不過與國巨相比，中信金去年平均每位董事酬勞五四二九萬元，還不及其一半，和第十名的遠東新一八一八萬元相較，國巨更是高出五倍多。

排行前十名的公司，與前年相比，有七家相同，前年面板景氣好，友達、彩晶都擠進前十；去年景氣換被動元件大好，國巨、華新科等廠商取而代之。

國巨表示，依據公司章程第二十四條規定，年度如有獲利，應提撥最高三％為董事、監察人酬勞；國巨去年賺三三八億元，因此發放總計超過十億元的董事酬勞。

過去單一董事曾領億元酬勞的包括台積電張忠謀及統一羅智先等人；而國巨去年董事會成員中，有三位獨董、五位法人代表，僅董事長陳泰銘為自然人，由於獨董酬勞相對較低，因此這次酬勞發放，陳泰銘及其可控制的法人，將是最大贏家。

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