海大螢火蟲季 16日起受理網路報名

2019-04-15 17:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕想看螢火蟲的基隆市民朋友請注意！國立台灣海洋大學龍崗生態園區螢火蟲季系列活動，4月30日到5月7日開放賞螢，每晚有3場免費螢火蟲生態解說導覽，16日上午9點開放網路報名，報名網址為https://www.beclass.com/rid=22414615c7e4daec253b。

海大指出，海洋大學螢火蟲季活動迄今年邁入第19年，由於龍崗生態園區位於海大校園內，沒有過多的人為設施，鮮少人為的破壞，自然生態環境保存完整，非常適合螢火蟲生長。

每年春末夏初螢火蟲繁殖期間，都有大量的螢火蟲發生，加上交通便利，每年都會吸引數千人前來賞螢，已經成為北臺灣都會區熱門的賞螢景點。

螢火蟲季期間，龍崗生態園區會進行賞螢人數管制，民眾必須報名並在展示廳集合，由解說員帶領才能上山賞螢，在賞螢時不要干擾到螢火蟲，不要開燈、不要破壞環境、不要捕捉螢火蟲、更不要留下垃圾，這樣才能夠年年都來參加這個賞螢的生態饗宴。

海洋大學指出，螢火蟲季活動期間，每天晚上有3場免費解說導覽服務，分別在18時、19時、20時，每場次活動約1小時，人數上限為100人，開放網路預約報名50名及現場報名50名。另外，在假日上午10時30分及14時30分再加開一場龍崗生態園區解說導覽。

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