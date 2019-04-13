不夠壯觀？ 攝影社團老師竟抓螢火蟲「放生」給學員拍

2019-04-13 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕1年1度的螢火蟲季最近展開，許多民眾爭相搶拍美景。不過今天（13日）就有網友發文，表示自己昨天拍螢火蟲時，發現當地攝影班的老師疑似因為螢火蟲數量不足、不夠壯觀，竟然用蟲網抓螢火蟲，再拿到學員面前「放生」給他們拍，誇張行徑讓人傻眼。

1名網友今天上午在Facebook不公開社團「爆料公社」發文指出，自己昨天到嘉義阿里山鐵路的「梨園寮車站」拍螢火蟲，下午時發現已經有攝影班老師帶著滿滿的學員卡位在隧道口前等著拍美景。一夥人等到晚上7點多發現蟲況不如預期，攝影團的其中1位老師竟然拿起蟲網到別處捕捉大量的螢火蟲，再到隧道口前「放生」給學員拍壯觀的螢火蟲照。

原PO看到這個狀況，上前大聲喝止「不要抓他們」，沒想到攝影團的該名老師竟回嗆「螢火蟲少哪有辦法」、「只好開大絕阿」等語，還強調自己是當地人，企圖合理化自己的行為。甚至，該名老師抓螢火蟲到隧道前時，不但沒有任何學員制止，多位學員竟附和「老師抓蟲來給我們了！」助長行為。讓原PO非常氣憤，大嘆「幾歲的人了是非不分」。

對此，網友留言表示「覺得少可以疊圖啊，幹嘛亂抓，難怪知道螢火蟲秘境也沒人敢講」、「這樣還能當人家老師？」、「他們拍照時對著他們鏡頭開閃光燈算了」、「不要再丟攝影界的臉了」，絕大多數網友都覺得這樣破壞生態、圖利自身的行為實在太過自私。

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