賞螢不藏私！日月潭推5大「螢」河秘境

2019-04-05 12:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區每年4、5月在桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南等5大賞螢秘境，可欣賞到螢火蟲在夜裡飛舞漫步，今年日管處在螢火蟲季，也與在地6個社團、協會合作，推出包括結合農村、部落，以及DIY的體驗遊程，盼滿足各年齡層遊客的喜好，體驗「螢」河夜遊生態之旅。

日管處表示，遊客到日月潭參加賞螢，白天可安排到潭區周邊景點如桃米社區做紙燈DIY、樹葡萄果園體驗、桃米魚蝦生態探索等，或是到頭社社區認識活盆地，品嚐在地農產美食，甚至可到信義鄉丹大地區，參訪部落獵人體驗、手搗麻糬等，讓賞螢活動也能與在地人文風情結合，豐富旅遊內涵。

日管處也提醒，遊客切勿自行前往賞螢地點，以免破壞螢火蟲生態與資源，事先應和各賞螢主辦單位聯絡，才能確保夜間賞螢安全，並降低環境干擾，賞螢時也應遵守不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，使用手電筒也應自備紅色玻璃紙包覆，才不會影響到螢火蟲求偶飛舞。

賞螢活動協辦單位分別有南投縣桃米休閒農業區推展協會、南投縣蓮花池護溪保育協會、南投縣日月潭觀光導覽暨交流協會、南投縣日月潭頭社文史采風發展協會、日月潭特色遊學中心（歐都納戶外山野勇氣館）、南投縣丹大布農生態旅遊協會等，或洽049-285568。

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