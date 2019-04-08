賞螢熱一位難求 鹿谷名額「大解放」

2019-04-08 10:28

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了4月「螢」光閃閃的季節，也為一年一度的南投縣鹿谷鄉螢火蟲季揭開序幕，由於民眾報名十分踴躍，今公所幾經討論後，決定以「不加場次但增名額」方式因應，13日迄27日的「週六場」，報名人數將放寬至170人，滿足民眾賞螢需求，並與各界一起分享螢火蟲復育的成果及喜悅。

鹿谷鄉凍頂烏龍茶雖享譽國內外，但過去因茶農用藥不當，導致螢火蟲數量銳減，在公所率領社區民眾多年努力復育下，目前鄉內螢火蟲已多達31種以上，且入夜後不時可見火金姑在野外閃爍飛舞的身影，儼然已成南投縣重要的賞螢地區。

以往賞螢每場次人數僅20人，去年放寬至30人，今年則增加4倍至120人，總共將舉辦8場次，惟清明假期登場的2個場次出現大爆滿，公所相關單位人員討論、評估後，決定「週日場」不變，名額仍維持在120人以內，但「週六場」則放寬至170人，係最初的8.5倍，詳情可上官網或向公所觀光服務所洽詢，電話049-2755623及2755322。

鹿谷鄉長邱如平表示，公所安排的賞螢地點以麒麟潭、財主溪及三生緣區等3大路線為主，除由鹿谷鄉觀光導覽解說協會人員協助解說螢火蟲相關知識以外，也會特別播放螢火蟲生態影片供親子們欣賞，又上述螢火蟲棲地都是公所與社區民眾共同努力後，才逐漸恢復螢光蹤跡，其中，「三生緣區」之名便是象徵「生態保育、生活歷史、生計產業」等3個層面，更顯得難能可貴，也增添賞螢活動的教育意義。

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