螢火蟲的季節又到了 台南關山綠光精靈大爆發

2019-04-08 13:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南追螢的季節又到了，雖然今年降雨少，環境偏乾，但被封為秘境的關山社區，當地的火金姑已爆量出現，遊客慕名造訪，美麗的綠光精靈在產業道路上成群飛舞，景致迷人。

市政府觀光旅遊局生態調查後，目前轄內賞螢的重要景點，包含官方舉辦活動的楠西梅嶺，與社區自推的南寮、關山，還有近郊的新化林場，以及鬧區的巴克禮公園等，進入4月天，火金姑陸續現蹤。

位於南化區的關山，率先爆發，目前「大光廊」一帶，綠光精靈成群飛舞，產業道路猶如美麗的「螢河」，清明連續假期，遊客爭相造訪。

南化關山社區自推賞螢活動已邁入第17年，當地瑞峰國小進行戶外教學時發現，除了往「出火坑」的大光廊之外，還有海拔約900公尺的「三縣界」，現場為原始森林，利於火金姑棲息，數以萬計。

已退休的教導主任林瑞崑為社區賞螢活動的幕後推手，最初帶領學生調查火金姑生態，加以推廣，目前仍擔任導覽志工，協助解說，相當熱心。

林瑞崑說，當地的火金姑，以黑翅螢為主，佔了9成以上，另外還有紅胸黑翅螢與大端黑螢等，生態豐富，今年較為乾燥，現蹤時間晚了約1個星期。

由於有外地民眾自己探路、前往，在螢火蟲出現的晚間才抵達，沿途開大燈照射，已對生態造成嚴重的干擾，令人詬病。

觀旅局則強調，南化關山因位處偏遠，才有賞螢秘境之稱，建議賞螢民眾聯繫當地社區，在地人帶路，比較安全，也避免干擾破壞生態。

要瞭解關山賞螢事宜，可先洽詢社區的張興發，聯絡電話：0937663197。

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