海鮮湯發現大撮長髮 網驚：改po靈異公社

2019-04-15 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕到餐廳吃飯，偶爾會碰到飯菜裡有一兩根頭髮的情況。1名網友卻在「爆料公社」發文，他到某餐飲店用餐時，竟在酸辣海鮮湯中發現一大撮頭髮，他向店家反應後，老闆卻回覆「內場又沒有長頭髮的」，讓他氣得請網友公審。

原PO表示，身為同業餐飲人員，他認為這是職業道德的問題，如果飯菜裡是一根頭髮，還覺得情有可原，總會有不小心的時候。但今天的狀況是酸辣海鮮湯裡有一大撮頭髮，當下反應的時候，服務人員只告知換一鍋新的過來，並沒有安撫客人或是給個說法，事後結帳再次告知湯裡有頭髮，老闆反而態度極差，質疑當下沒跟服務人員說嗎？內場又沒有長頭髮的！

網友回應「還好已經入味，不然老闆說『內場又沒有長頭髮的！』意思是你們自己掉進去的？」、「一撮，是被下蠱了吧！」、「恭喜得獎！本店隱藏菜湯『髮菜酸辣湯』」、「會不會是樓上水塔躺一具？泡到頭髮都分離了！」、「堅持沒長髮，改po靈異公社」。

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