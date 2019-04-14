世界地球日竹市兩千人淨灘 宣誓少用一次性塑膠製品搶救海洋環境

2019-04-14 18:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市環保局今天在南寮貝殼公園辦理「108年世界地球日環保與心保千人千手做環保春季淨灘活動」，共有佛光會新竹分會等36個團體約2千人參加。新竹市政府副市長沈慧虹表示，全球海洋充滿塑膠袋、吸管等不易分解的塑膠垃圾，在22日世界地球日前夕，共同宣誓少用一次性塑膠製品，除能搶救海洋環境外，更為自己的健康把關。

沈慧虹說，南寮漁港一向是假日最熱門的景點，空曠的大草坪是放風箏、吹吹風散心的好地方，近幾年來市府團隊將漁港進行改造，除了有寬闊無電線桿阻礙的國際風箏賽場可以放風箏，旅遊服務中心旁還有可以讓孩子戲水玩沙的親子沙灘，還有聲名大噪用原生石塊層層堆疊可以護堤魚鱗天梯，頭前溪出海口原本上萬坪長滿雜草的浮覆地也成為運動公園，這麼多的好景點，大家可以帶著親朋好友一起共享，但持續的維護管理，讓環境乾淨舒適，海岸除了沙子沒有垃圾，綠地也只有青青綠草隨風輕颺，這樣的好環境就要靠大家一起努力。

沈慧虹表示，沙灘上有許多不同種類的垃圾，除了塑膠瓶、包裝飲料瓶、保麗龍、玻璃瓶、還清出過馬桶、去年淨灘甚至清出一台廢棄摩托車。現在垃圾車天天穿梭大街小巷，收運垃圾很便利，但還是有一些人習慣隨手將垃圾丟到河川，就像上週高雄河川發現許多用保麗龍包裝袋包裹的芭樂被丟棄在水溝，殊不知垃圾丟下後，將匯流至海洋，海洋的魚蝦貝類吸收了以後就回饋給食用者，目前全球的海洋充斥著塑膠垃圾，不僅危害海洋生物，也透過食物鏈影響人類健康，呼籲大家在世界地球日共同宣誓少用一次性的塑膠製品，搶救海洋環境外，更為自己的健康把關。

環保局長江盛任表示新竹市的海岸設施非常完善，吸引很多民間團體包括其他縣市的學校、團體來參與淨灘，淨灘過程中發現大部分都是塑膠垃圾，佛光會的師姐發現有一大片漁網深深的埋在沙土中，於是號召20幾人經過3次努力，將整個漁網拉起，挽救了不少海洋生物的性命。

環保局為了落實海灘垃圾源頭改善，本次淨灘活動採用「國際淨灘行動海洋廢棄物監測」執行方式分類，也讓新竹市企業、團體及民眾明白如何改善海洋垃圾的產出及垃圾來源，用淨灘垃圾分析達到源頭管理改善的目標，將乾淨無污染的海岸環境留給新竹市民及觀光客。

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