天天吃好料》永和「68巷口麵攤」 連結三代母女情

2019-04-18 09:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕原本位於新北市永和溪洲市場口「68巷口麵攤」，8年前遷至距離舊址不到100公尺、永和耕莘醫院旁的現址，生意依然興隆，流傳30多年的古早好味道，是許多永和人從小吃到大的庶民美食。

「68巷口麵攤」是老闆娘陳李美集的在民國72年時，與先生在溪洲市場巷口擺麵攤創業，所以如今就以「68巷口麵攤」為名，成為在地的美食記憶，每天清晨4點不到，就可以看到陳李美集在麵攤前忙著煮麵，先生和女兒則是幫忙招呼客人、切小菜，陳李美集個性勤快、絲毫閒不下來，所以「68巷口麵攤」沒有每週固定的休息時間，陳李美集累了才會偶爾休息1天，讓許多老客人一不小心就撲了個空，但是大家沒敢抱怨，乖乖改天再來報到。

陳李美集店裡的乾麵和各式自製滷味小菜是店內招牌，看似不起眼的乾麵，淋上獨家肉醬，馬上變得香味四溢，其中老闆娘推薦的汕頭麵，麵條Q彈、嚼勁十足，再切上一盤油豆腐、海帶和大腸頭，配上料鮮味美的蚵仔湯，就是一頓飽足，讓許多客人有精神再為台灣拚經濟。

陳李美集的美味配方來自她母親，她說媽媽也是傳統台灣女性，生了8個子女，還要擺攤賣麵幫忙養活一家老小，陳李美集看著媽媽的辛勞，所以嫁人後還是會回娘家幫媽媽賣麵，傳承到媽媽的好手藝，店內的辣椒醬最是一絕，吃重口味的喜歡陳先生調製的「酸菜辣椒」和「麻辣椒醬」，一般嗜辣者還有「辣椒油」可選。

如今陳李美集與先生在永和經營「68巷口麵攤」，唯一的員工就是自己的女兒陳淑芬，每天一早來麵店幫忙切菜、端菜上桌和收拾碗盤，先生則是每天一早到中央市場負責採買新鮮食材，一家人把店面經營的有聲有色。

「68巷口麵攤」的營業時間從清晨4點到下午2點，服務「晚睡」的食客，陳李美集說，1980年代台灣經濟正在起飛，當時八大行業從業人員得忙到凌晨才下班，一身疲累從北市返回永和，想吃一頓飽再回家休息，「68巷口麵攤」在夜班計程車司機口碑相傳下，每天清晨就人聲鼎沸，熱騰騰的乾麵、魯肉飯成為這群夜生活民眾最好的物質和精神慰藉。

陳李美集說，如今雖然沒有八大行業的客人，但是還是有許多人想要大清早來吃麵，道地的古早味和親民的價格，讓老主顧一吃就是20、30年，陳李美集也早就習慣這種每天清晨3點起床工作的生活，每天忙得很充實，「希望自己永遠不要退休」！

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