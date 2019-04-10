天天吃好料》嘉市「西門小吃」 信手撚來好料理

2019-04-10 09:00

〔記者王善嬿／嘉市報導〕位於嘉義市西門街的「西門小吃」，雖身處巷弄間，老闆林司隆靠著近40年掌廚經驗，事先與客人溝通、了解喜好，依當日食材現炒，端出符合客人需求菜色且變化多樣，不只溫暖上班族的胃，許多國外遊客口耳相傳，也會指名到此品嘗台灣美食。

現年近60歲的林司隆愛吃也愛烹飪，從小就對料理產生興趣，16歲當學徒學藝，19歲起到西餐廳擔任廚師，29歲自立門戶，西門小吃就此開張。

秉持著依時令食材新鮮熱炒的理念，林司隆並未訂定菜單，上午5、6點就到魚市場、菜市場採買當日食材，下午4點將食材清理後擺放在料理櫃中，客人上門看準要吃的食材，並說明喜愛的烹調方式及口味，林司隆就能變出一桌菜。

林司隆說，當令的食材不用許多調味，就會有自然的鮮甜，為了不增添多餘的調味料，才以無菜單料理來服務客人，從一盤70元炒飯、炒麵，到1、200元的菜餚都有，最被客人熱點的包括客家小炒米粉、南薑雞肉、蒜苗鹹豬肉等，因當日現買現炒，只須加鹽、蔥薑蒜等配料就很好吃。

也因為他學徒時期中、西式料理都有深厚基礎，同一樣食材就可以有4、5種以上變化，如雞肉有麻油雞、四物雞、燒酒雞、三杯雞，鹹豬肉可炒出客家小炒、炒青椒、加酸醋等料理方法，牛肉可炒、可烤還搭配薯條，中西菜色都難不倒他。

林司隆早年參與公共事務有熱忱且認同本土意識，已故立委蔡同榮與里長座談開會，都指定到他店內舉辦，且他自學易經、紫微斗數約20年，遇到有緣的客戶，還幫指點迷津、給予購置房產意見，例如一名常到店裡消費的男髮型設計師最近到台東置產開店，林司隆義務協助，下週受邀赴台東同慶開店。

熟客郭宗揚說，下班後就會到西門小吃吃飯，因沒菜單，他就交給老闆依食材準備，因常來與老闆變成好友，彼此交流工作、生活經驗，還可喝酒、吃飯很放鬆。

西門小吃營業時間從下午5點到凌晨零時，林司隆的兒子林建禹已學藝超過3年，偶爾與父母輪替掌廚，店面幾乎全年無休。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/