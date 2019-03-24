天天吃好料》台南後壁如意臭豆腐 紅到日本

2019-03-24 09:15

［記者王涵平／台南報導］日本遊客拉著行李，從後壁火車站走了十分鐘，邊走邊問，路口轉個彎，驚呼「如意在這裡！」

好香喔～日本遊客進了店，就看到炸得金黃的臭豆腐，比手畫腳加上英語、日語，終於嘗到手上雜誌介紹的「如意臭豆腐」。

1963年，一對夫妻在新營第一銀行旁開始賣起臭豆腐，之後遷到民權路、中華路口，迄今已由第三代38歲黃毓甄經營，在無米樂故鄉台南後壁區延續56年的阿嬤好滋味。

如意的臭豆腐有招牌、香酥等兩種，黃毓甄表示，合作的臭豆腐生產店家也以傳承至第二代，以純手工老滷汁醃製，口感紮實，而為了控制炸油溫度，以油炸機方便掌控臭豆腐油炸時間。

招牌臭豆腐是整塊豆腐炸到外酥內軟，一口咬下外皮保有酥酥口感，但吃起來仍有豆腐的軟嫩綿密；酥炸臭豆腐則是切成小塊，還到再回炸到完全酥脆。大多數遊客都會同時點兩種，品嘗不同的口感。

在新營的開業醫師帶著家人首次到如意品嘗傳說中的好吃臭豆腐，雖然新營也不乏高知名度臭豆腐店，但「先生娘」吃過後，除對臭豆腐留下深刻印象，更盛讚泡菜是一絕，酸甜口感相當入味。

黃毓甄表示，臭豆腐醬汁是遵循阿嬤傳承的祕方調製，泡菜也是完全以傳統方式製作的台式泡菜，幾十年來都沒改變。

黃毓甄的母親目前也常會在店內幫忙，她說，從3歲懂事開始就幫著父母賣臭豆腐，幾年前因脊椎開刀後，才交給女兒經營，年輕人較不同的是重視生活品質，因此會經營臉書「後壁如意臭豆腐」與外界互動，提供營業時間、鄰近旅遊景點資訊等，但最重要的是，臭豆腐的滋味絕對不能走味。

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