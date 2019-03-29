天天吃好料》淡水幸福屋豬排 樂在一碗中

2019-03-29 09:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕鄰近捷運淡水站的英專路巷內，有間開了10年的「幸福屋」日式料理，招牌是外皮酥脆、內裡厚實的炸豬排，不論炸豬排定食、豬排丼飯，乾、溼同樣誘人，是許多淡水人和家人飽餐的基地，也是上班族午間補足元氣的溫暖角落。而吃飽喝足離開前，摸摸乖巧端坐店門口的店貓「肥肥」，是更完整的幸福。

20多年前，老闆曾發森在當時風靡全台的日式炸豬排店「知多家」打工，在天母的大葉高島屋本店，受到大阪老師傅啟發，從此一頭栽進日式餐飲。

曾發森十年前為照顧爸媽，回到故鄉淡水開了一間改良成台灣人口味的幸福屋，店內也總播放著所有日本人都能琅琅上口的兒歌，邊聽邊吃飯，讓人覺得是在吃媽媽做的愛心料理。

曾發森喜歡吃，也愛自己的工作，堅持好米、好水，是一碗丼飯的基本，因此用備長炭，將大鍋的水濾成鮮甜的軟水，淘洗台東關山農會種植的高雄145號米後，浸泡軟水中1.5小時，捨棄電鍋按下一鍵就蒸飯的便利，是必須依小火數分鐘、轉大火接著再小火悶熟整鍋米飯的繁複過程。

香甜Q彈的米飯起鍋後，搭配新鮮里肌肉炸成的厚實豬排，淋上醬汁，曾森發引用日本「煮飯仙人」村嶋孟所說，「真味只是淡，樂在一碗中」，煮飯者全心投入，也期待來者嘗出滋味。

除了招牌的豬排丼飯、豬排飯，曾發森還開發一般日本料理店沒有的「炸香菇」，笑說這是自己的最愛，濕潤的香菇切片後，薄薄地裹上低筋麵粉、沾上冰水，再下鍋油炸。和多汁口感的天婦羅不同，炸香菇更能「逼出香菇的香氣」，撒上玫瑰鹽，口感更顯甜嫩。

淡水因為有大學、有教會，外國人不少，日本人喜歡來店裡談天、憶家鄉，美國人格外偏好薑汁豬排飯，台灣人最迷戀的是豬排丼飯，問曾森發推薦哪道？他說，喜歡吃的都是好料，小至溫泉蛋、日式泡菜，乃至特別為台灣人設計的雞腿丼飯，每道都有他的用心和執著。

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