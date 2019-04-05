天天吃好料》台中NowPlace 熱門打卡餐廳

2019-04-05 09:22

〔記者張菁雅／台中報導〕「NowPlace現在」位於台中市逢甲商圈內的小巷，低調、優雅的外觀，以及色彩繽紛、擺盤講究的餐點，成為熱門的拍照、打卡餐廳。老闆娘盛湘薇自豪地說，與一般「網美餐廳」不同的是，這裡的餐點「好拍又好吃」，用料大方，絕對物超所值。

盛湘薇原本從事業務工作，因為對吃非常講究，在外面用餐時，常想著這道菜怎麼做會更好吃，她也常在家做菜給小孩吃，精湛的手藝讓小孩鼓勵她可以開店。因此，她決定走出舒適圈，開一家可以品嚐美食，又能紓壓的餐廳，成為家與工作地點以外，客人第3個想去的地方。

NowPlace店門口有一片清水模牆面，上頭掛著簡潔的招牌、文藝風的字句，很多人還沒進門就先拍照。

因為在學生商圈，餐點必須平價，NowPlace用料卻毫不手軟，以「干貝白蝦蒜香義大麵」來說，上面有2個干貝、5隻蝦子，讓客人吃得相當過癮；「義大利海鮮燉飯」使用的蛤蜊，個頭大又飽滿。

盛湘薇說，海鮮是當天到市場採買，主廚還會貼心地把蝦子去殼，方便客人食用，建議喜歡吃蝦子的客人可以選擇清炒方式，最能吃出食材本身甜味。

另外，店內的招牌「重起司三色麵」是盛湘薇所研發，在奶油培根麵分別鋪上匈牙利紅椒、帕瑪森起司及洋香菜粉，紅、白、綠正是義大利國旗的顏色，攪拌均勻後，醬汁變成橘色，風味濃郁。

NowPlace也供應甜點，熱蛋糕（舒芙蕾）是現點現做，搭配冰淇淋、蜂蜜與香蕉，鬆軟香甜；最近上市的水果熱蛋糕，有藍莓、葡萄、蔓越莓等多種水果；碰上草莓季時，還會限時推出草莓熱蛋糕。搭配業者精心挑選的野莓果粒茶、橙香奶油伯爵茶、櫻花煎茶等飲品，是閨密下午茶的最愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/