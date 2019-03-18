天天吃好料》新竹「大村武」居酒屋 日式串燒美味

2019-03-18 09:25

［記者洪美秀／新竹報導］下了班，三五好友想小酌放鬆一下，或想念日本居酒屋的餐酒館氛圍，不用飛到日本，位在新竹市護城河畔的日式老屋「大村武」串燒居酒屋，不僅可吃到頂級串燒美味，還可坐在已70多年歷史的日式老屋喝杯啤酒、聽日文歌，好友們把酒言歡，伴隨嘴裏美味的串燒下肚，工作上的疲憊早已拋諸腦後。

新竹市護城河畔巷弄內的「大村武」串燒居酒屋，店長林光良說，過去曾做過各種行業，也到中國廈門打拚，但3年前面臨中年失業危機，從人生谷底往上爬，投入他不熟悉的餐飲業，沒想到骨子裏不服輸的個性，在投入日式串燒居酒屋的工作後，人生在中年後轉變。

喜歡日本居酒屋餐酒館那種放鬆自在的飲食氛圍，林光良在新竹市家鄉護城河畔巷弄內找到一間已70多年的日式老屋，還沒開店，就先花了300多萬元整理老屋，從木樑到推門再到戶外的桌椅、擺設，林光良成功打造一間不用到日本，就能享受像在日本居酒屋吃飯的串燒居酒屋。

而從頭學餐飲，林光良天天在碳火堆裏學日式串燒，從選食材到調醬料，林光良不假他人之手，逐漸掌握碳火的火侯溫度，透過新鮮食材，傳遞食物的鮮美，更從客人滿足的笑容中，體驗到人生的成就感與滿足。

林光良說，店內串燒美食有鹽烤牛肋、鹽烤松阪豬和串燒雞腿和節翅，只要輕輕灑上來自沖繩的海鹽，透過碳火稍烤，就能鎖住肉汁，烤出香氣四溢的串燒好物。

此外，因應今年豬年，店內也推出「諸事順利」的四種豬五花串燒組合，將原住民馬告椒鹽、客家桔醬、青蔥花和洋蔥當佐料入味，不僅讓老饕驚豔，更有日本客人來店內就愛「諸事順利」這一味。

「元氣燒肉豬」，以新鮮生菜，包覆爆炒醬燒後的燒肉薄片，搭配蒜片與小黃瓜，再沾點香油，入口後散發的燒肉伴隨生菜的脆度，讓人元氣滿點，充滿活力，更讓味蕾得以奔放。

除了串燒碳烤美食，店內還有各種招牌主食，像鮭魚卵炒飯，除吃得到鮭魚肉，伴隨嘴裏已爆漿的鮭魚卵，會讓人忍不住一口接一口。

店內的秋刀魚和香魚更是一絕，日本居酒屋內的秋刀魚，總是烤得外酥焦、魚肉肥美，尤其魚頭到魚肚的臟腑，帶點甘苦味的秋刀魚，常能讓日本老饕懷念起在日本才吃得到甘苦味。而來自宜蘭的頂級大尾香魚，不僅魚肚有豐厚肥美的魚卵，香魚最讓人難忘懷的就是酥脆的香魚皮，咀嚼後會帶點特殊的香味，此味正是「香魚」得名之因，在品嚐帶點咬勁的魚卵後，香魚皮伴隨著魚肉，就能感受到嘴裏有淡淡的魚香氣。

三五好友相聚總免不了要小酌一下，林光良說，店內提供各種日式清酒，還有專門印上「大村武」的清酒，是從日本空運來台，更有日本唯二生產的「三多利」生啤酒，啤酒泡沫與啤酒呈現完美的三七比，喝一口啤酒、嚐一口串燒好物，好友們把酒言歡，上班的疲憊、長官的責備早已拋諸腦後，人生嚐此美食，夫復何求。

店內營業時間從晚間6點到凌晨1點，都是客人下班後最想放鬆的時段，林光良說，他會在晚間8點半邀客人舉杯暢飲，只要杯內沒酒的就免費倒滿，而客人只要酒杯一口暢飲完，也會再幫客人倒滿，希望客人在店內全然放鬆，盡情暢飲嚐美食，也因這些貼心舉動，讓「大村武」成為護城河畔饕客間口耳相傳的居酒屋名店。

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