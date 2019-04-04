天天吃好料》霧峰農學食堂 吃到健康幸福味

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰「農學食堂」藏身在霧峰民生故事館一樓，是間標榜無菜單料理餐廳，裡面所有的食材都來自以有機和自然農法耕種的小農，並以少油、少鹽方式烹調，保留食物的原味，讓吃慣重口味的民眾稱讚，「原來蔬菜的原味這麼甜」，餐廳希望來這裡的民眾，不但吃到美味、健康，還有一種幸福的感覺。
催生「農學食堂」的霧峰農會總幹事黃景建說，當初買下「阿飛仙」吳鵬飛醫師的故居，打造成霧峰民生故事館，裡面除重現「阿飛仙」當年看診的場景，並介紹1945年1月12日，載著台灣醫生、醫療人員、農業工作者的日軍運輸船「神靖丸」，在越南西貢外海被美軍擊沉經過的「神靖丸紀念展覽室」，讓大家了解霧峰的人文歷史，以及台灣捲入戰爭的無奈。
黃景建說，為了推廣食農教育，讓民眾進行農業體驗，並讓從事有機栽培小農栽種的健康農產能上桌，利用1樓的空間打造「農學食堂」，裡面的食材都是沒使用農藥和化學肥料的有機和自然農法耕種，並以少油、少鹽的方式烹調，希望讓民眾在這裡吃到食物鮮甜的原味。
霧峰民生故事館館長余政昆說，期許將農學食堂打造成一間幸福的餐飲店，強調餐廳所有的食材，除了蔬果都是有機耕種，魚、蝦等海鮮，以及豬肉、雞肉也都是台灣各地農會所生產，香Q的白飯則是霧峰五甲地耕種的香米，讓食材從「產地到餐桌」，確保農民有更合理的利潤，還在餐廳外開闢「民生自然農學園」，以有機方法種植高麗菜、茄子、蔥、檸檬等蔬果，除了是料理食材，也讓民眾參觀進行食農教育。
余政昆說，農學食堂標榜無菜單料理，食材都挑選當季蔬果，目前午餐供應480元的海陸故事餐，以及380元的鮮活農食餐，前者有海鮮、肉類雙主菜，後者則是豬、雞、魚、蝦、蛋奶素擇一，並有湯品、小菜、甜點、飲料。
食堂裡每份套餐都要用到6、7個小農生產的有機蔬果，湯品全都是有機蔬菜熬煮，飯後飲料的火龍果汁清爽順口，南瓜堅果飲保有濃郁的南瓜香卻不會太甜，讓許多民眾吃過後成主顧，還帶著朋友一起來，甚至有一位美國人帶家人到台灣旅行，無意間造訪後大為稱讚，連續3天都來餐廳用餐。
為了擴大服務消費者，食堂從3月19日開始，下午1點30到3點30分的下午茶時間，新推出麻油鮮蝦蔬菜麵線、豚骨鮮蔬湯麵、有機時蔬乾拌麵、麻油鮮菇蔬菜麵等麵食料理，希望讓消費者有更多選擇。
一位住在霧峰的蕭小姐說，前後已經來這裡吃過4次，覺得食材很清爽，不論是豬肉還是蔬菜都可以吃到鮮甜的味道；另一位陳先生則說，這裡不但用餐環境舒服，還能吃到原味、健康，吃完後讓人完全無負擔還想再來。
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霧峰農學食堂使用有機蔬果，以及香Ｑ的霧峰香米。（記者陳建志攝）
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霧峰民生故事館農學食堂標榜無菜單料理，每套480元的海陸故事餐，除了有豬肉、蝦子，還搭配有機蔬菜。（記者陳建志攝）
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霧峰民生故事館「農學食堂」近來下午茶時間新推出麻油鮮蝦蔬菜麵線。（記者陳建志翻攝）
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霧峰民生故事館農學食堂標榜無菜單料理，每套480元的海陸故事餐，主餐有豬肉、蝦子、有機蔬菜，還搭配霧峰香米飯和蔬菜湯、前菜。（記者陳建志攝）
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霧峰民生故事館「農學食堂」近來下午茶時間新推出豚骨鮮蔬湯麵。（記者陳建志翻攝）
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霧峰民生故事館套餐，隨餐附贈火龍果汁、南瓜堅果飲或熱茶。（記者陳建志攝）
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霧峰農學食堂食材以少油、少鹽方式烹調，保留食物原味。（記者陳建志攝）
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霧峰民生故事館農學食堂所用食材都是有機和自然農法耕種，餐廳牆壁清楚標示食材來源。（記者陳建志攝）
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霧峰區農會將「阿飛仙」故居打造成霧峰民生故事館，一樓的「農學食堂」標榜無菜單料理，吸引許多死忠饕客。（記者陳建志攝）
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霧峰區農會將「阿飛仙」故居打造成霧峰民生故事館，保留霧峰歷史文化，並進行食農教育。（記者陳建志攝）
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霧峰農會在霧峰民生故事館外面闢設「民生自然農學園」，菜園裡種植有機栽培的蔬果。（記者陳建志攝）
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