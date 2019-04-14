天天吃好料》新竹市「鐵了心」火鍋店 暖胃又暖心！

2019-04-14 09:03

［記者洪美秀／新竹報導］台灣人喜歡吃火鍋，且一年四季都愛「鍋」，隨著火鍋料理多元化，坊間也出現標榜健康「湯底」的火鍋店，新竹市「鐵了心」火鍋店，堅持「作好鍋」，除提供七種健康熬煮的「湯底」，更選用美國頂級新鮮牛肉，不同部位牛肉也有不同薄度，讓老饕吃火鍋可吃到美味滑嫩的肉片，搭配不同風味的健康湯底，不用怕痛風，也能天天吃鍋。

3名平均不到30歲的年輕人朱智揚、郭育彰和潘諺一因喜歡吃火鍋，在新竹市北大路西門國小對面開了間「鐵了心」火鍋店，明亮具文創感的火鍋店，還沒入坐，就有各種好拍的道具及場景，讓喜歡吃飯拍照的年輕人可邊拍邊吃，超過癮。

曾做過餡餅、牛肉麵的郭育彰是熬製7種湯底的重要人物，他說，店內的蒜頭蜆湯、元氣白湯、四川麻辣、新加坡肉骨茶、切達起司小熊牛奶鍋和韓式泡菜和烏骨雞蛤蜊，都得事先熬煮4小時以上備用，像蒜頭蜆湯及四川麻辣湯底，都是以新鮮食材熬煮，看得到滿滿的蒜頭、蜆及花椒粒等，且因不加味素，能呈現食物湯頭的鮮味，幾乎來吃鍋的客人都會回流，因為吃完後不會口乾舌燥。

除了「湯底」用心，朱智揚說，店內的擺設除有家庭桌、情侶桌、友聚桌，最特別的就是可獨享的單人吧台桌，即使一個人想吃鍋、追劇都可以，吃鍋也不會被打擾。店內飲料選用清爽烏梅汁和檸檬紅茶，還有免費吃到飽的冰淇淋和各種自助醬料區，搭配吃鍋的各種心情，店內也有各種打卡道具，像是「今天我生日」、「好吃到不要不要的」、「這火鍋會紅」、「今天我請」等牌子，都可提供消費者依心情打卡、拍照。

郭育彰也說，店內最近也推出超夯湯底造型，就是切達起司小熊牛奶鍋，是用牛奶、奶粉，經24小時冷凍倒入小熊模型器皿後的立體小熊湯底，幾乎讓看到的人都會「少女心」噴發，且可隨著逐漸加溫，看到小熊緩慢泡入鍋裏，而小熊牛奶鍋的奶味香濃，是女性的首選。

此外，還有店內的特色鍋「蛤蛤鍋」，是用55-60顆、超過1斤重的蛤蜊搭配滿滿蒜頭特調的，隨著溫度上升，蛤蜊會跟著「逼逼波波」煮開，就像蛤蜊在鍋上跳舞般，鮮甜的蛤蜊搭配湯頭，讓愛鍋的老饕很難忘懷，就愛這一味。

除火鍋「湯底」是店內一絕，店內選用的肉片更是當天現送，其中牛肉是選用美國牛，不同部位的牛肉，也會切成不同薄度，霜降牛肉的油花分佈均勻，沙朗牛肉的口感美味鮮嫩，就連豬肉也是薄薄一片，吃起來不油不柴，讓人幾乎分不出的豬肉還是牛肉。

朱智揚和郭育彰說，他們的火鍋口感多元，為讓消費者吃到最鮮的火鍋，店內不收1成服務費，而是把服務費回饋到食材內，因此價位比同等級的火鍋店還親民。此外，店内的火鍋湯鍋使用導熱快的「鑄鐵鍋」，更顯湯鍋有質感，擺設也以明亮色度為主，營造輕鬆用餐環境，很多消費者來吃鍋都上了癮，回流客不少，就是因為他們堅持「鐵了心、作好鍋」，才贏得愛吃鍋的饕客認同。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/