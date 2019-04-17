天天吃好料》台南Woo'S coffee 職棒前球星推健康套餐

2019-04-17 09:10

〔記者王俊忠／台南報導〕出身台南的中華職棒前球星洪正欽，於2000年退休後偕妻子張妙芬投入餐飲工作，因為張有醫院工作背景、曾到日本拜師學烹飪技藝，兩夫妻於6、7年前從台北搬回台南老家南區文南里巷弄開設主打養生的健康套餐，因餐點限量供應，採預約制，吸引「巷仔內」的內行饕客上門。

也是中華職棒「開基球員」的洪正欽，1990年加入味全龍、2000年到和信鯨後引退，曾在北市府養工處服務，從職棒退休後，受到趙士強媒介、接下趙在台北的Woo'S餐廳，後因台北餐飲業經營成本高、家鄉在台南等考量，2012年底洪正欽夫妻搬回台南、在南區文南里沿用Woo'S（拉丁文，驚訝之意） coffee為名經營餐廳；洪也調到南市府民政局附屬單位服務。

因為餐廳開在南區金華路2段289巷弄內，沒有明顯招牌，並非知名餐飲店。地方里長陳清泉說，Woo'S餐廳小而美，靠的是口耳相傳，是「巷仔內」的饕客才能品嚐到這種中價健康養生料理，因為每天餐點限量供應，上門的客人須先打電話06-2916589預約。

從工作30年的醫院退休又曾到日本拜師學2年廚藝的張妙芬，有感現代人餐飲過於油膩、多化學食品原料入口，決定走食材健康、天然新鮮的養生路線，設計出包含牛肉小煎、紅糟燒肉、柚子醬燒肉、魚片、蒸魚、和風無骨雞、素食等7款主食套餐，每份價位從360元到320元。

張妙芬表示，每種套餐都會先上有5種水果的餐前水果，據她研究，餐前先吃水果，有助消化主餐食物，翻轉一般先吃飯、再吃水果的舊習慣；主餐內會有花椰菜、青椒、樹薯、菠菜、山藥等10到13種的蔬菜，蔬果都選用當季鮮品，且蔬菜以川燙料理，沒有用油，蔬菜蘸獨門醬汁提味，醬汁主要由水果醋、芝麻、薄鹽醬油、冰糖與昆布湯等製成，連蘸涼麵、火鍋料理都適合。

兩夫妻說，在水果、主餐後，還有鬆餅小甜點與咖啡，張妙芬強調，Woo'S的鬆餅粉是自製、不加水，以牛奶、雞蛋打製而成；咖啡是採用中南美洲單品豆，以燒開熱水、用手工沖泡而成，不是用機器煮的商業咖啡，飯後1杯咖啡能幫助消化、預防慢性病上身。

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