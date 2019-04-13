天天吃好料》基隆峰鮨壽司 「究極海鮮丼」超人氣

2019-04-13 09:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕3月11日才開幕的基隆仁愛市場「峰鮨壽司」，甫營運滿月已吸引大批老饕朝聖，用餐時間座無虛席，人氣招牌菜「究極海鮮丼」鋪滿海膽、鮭魚卵、鱈魚鬆及各種新鮮魚料，讓人吃到碗底朝天才願停下。

坐鎮峰鮨壽司的主廚「阿峰師」曾在台北高檔日式料理店的板前獨當一面，在基隆廟口夜市也有自己的攤位，也因此當他決定將版圖拓展到仁愛市場，不用媒體宣傳，基隆在地的美食老饕已聞風而至。

「阿峰師」說，仁愛市場是美食的一級戰區，已經有多家日本料理，大家都是真本領，他是抱著全力以赴的心態來開店，在這邊完全馬虎不得，雖然價位僅有以前在高級料亭的一半，但因為鄰近產地崁仔頂，每天都採買得到最新鮮的時令海產，而且每星期二次從北海道空運馬糞海膽、干貝及生蠔，從親民平價到高檔食材都有，絕對讓顧客吃得超值。

有饕客特地從汐止開車來品嚐，邊吃邊說新鮮也比較便宜，用料大方，實在物超所值，她很推薦「魚頭荒燒」這道料理，將整條香魚與特製醬汁一起燜煮，做工繁複。基隆市議員楊秀玉說，「峰鮨壽司」的菜單琳琅滿目，食材新鮮，道道美味可口，是祭五臟廟的最佳選擇。

新北市議員張錦豪也在友人推薦下，跑完行程就抽空來朝聖，張錦豪說，海鮮入口新鮮又鮮甜，蒜頭蛤蠣湯每碗現煮，是近期內吃過最好吃的一餐，雖然排了半小時但絕對不虛此行，值得再三光顧。

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