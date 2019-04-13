史瓦帝尼大使館首辦在台運動會 210生齊聚陽明較量足球

2019-04-13 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕210名來自史瓦帝尼的留學生，今天齊聚在陽明大學舉辦運動會。陽明大學表示，這是台史建交50年來，史瓦帝尼大使館第一次在台灣替該國學生舉辦運動會，並選擇陽明大學當作主場地，讓遠渡重洋來台的史國學生能齊聚一堂感受家鄉的溫暖，也感受台灣的熱情。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一邦交國，國內運動風氣盛行，尤其以足球為盛，該國目前有5位學生是陽明大學足球校隊成員。這場運動會是由正在陽明大學國際衛生學程就讀博士班、同時也是史瓦帝尼在台學生會學生代表馬天諾（Teluleko Nhlonipho Maseko）號召下舉辦，他自己本身就是陽明大學足球隊的前鋒。

馬天諾表示，來台灣念書的史瓦帝尼同胞很多，但都分別在台灣各角落求學，平常很難見到一次面，希望能透過這樣的活動，凝聚史瓦帝尼的向心力，正在彰化、台中、台南、屏東與花蓮求學的史瓦帝尼留學生均北上參與，由於台灣足球場地稀少，史國學生對於能夠在台灣踢足球感到非常興奮。除了足球之外，運動會也包含籃球、排球、田徑、拔河等項目。

史瓦帝尼大使戴敏尼（Thamie Dlamini）也熱愛足球，去年特地組隊來陽明大學與校隊進行友誼賽，對於能在距離家鄉那麼遙遠的地方再次踢足球，感到意猶未盡，因此大力贊助這次史國在台灣最大的運動盛會。他在致詞時感謝陽明大學提供場地，讓史瓦帝尼青年學子感受到台灣多元包容的文化。

陽明大學表示，早期陽明大學在台灣公共衛生上的貢獻，以及完善的獎學金制度，目前共有12名來自史瓦帝尼的國際學生就讀，台灣的公共衛生、全民健保以及醫療環境都是他們想來台灣念書的原因，期望學成後能將台灣經驗帶回國內。

陽明大學人文與社會教育學院學術副院長兼足球隊教練林昭光教授表示，很高興能協助台灣友邦舉辦這次的運動會，史瓦帝尼的學生足球踢得好，讓陽明足球隊如虎添翼，兩國建交50週年，期望這場運動會不僅能促進學生交流，也能鞏固台史兩國邦誼。

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