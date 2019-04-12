墾丁後壁湖清港淤泥堆置 專家憂沖入海影響珊瑚產卵

2019-04-12 23:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府年初在後壁湖漁港進行淤沙清除工程，因外港底沙「養灘」引發爭議，近期內港清淤的污泥堆放在附近空地多時，時序已接近珊瑚產卵季節，珊瑚礁權威戴昌鳳發文擔憂，「雨水沖刷後就直接流入國家公園的保護區」；屏縣府則強調，已經上網招標清運曬乾的淤泥，會在雨季前清理完成，不會影像海域生態。

「後壁湖漁港挖出來的污泥，就這樣堆在保育區旁邊，像小山一樣高，這些含有高污染物的污泥，被雨水沖刷後就直接流入國家公園的保護區，災難恐怕會很嚴重，雨季快到了，拜託有關單位趕快處理吧！」戴昌鳳強調，污泥的影響是多方面的，除了沉積物會覆蓋珊瑚，造成珊瑚白化死亡，妨礙珊瑚幼苗附著，污泥中的毒物和污染物更會影響珊瑚礁生物生長和生存。

長期觀察珊瑚產卵生態的資深潛水教練蔡永春說，這些污泥暫存的位置，距離一旁的後壁湖海域不到100公尺，在陸地上晴天不成問題，如果大雨一來，這些港內高污染的淤泥恐怕瞬間入海，淤泥覆蓋可能影響珊瑚產卵後的著床問題，相關單位不能不慎重。

墾丁國家公園管理處說，這些內港污泥因漁船進出頻繁，本來就必須儘快清理運走，已經提醒縣府農業處在雨季前儘快處理，以免影響生態，至於日前「養灘」爭議，民眾質疑的黑土塊送檢驗後都合乎標準，目前沙灘也恢復雪白，會提醒施工單位未來「養灘」必須篩除深層底泥塊。

農業處副處長鄭永裕指出，這一大片清港的污泥，本來就預計曬乾後運除，目前已經上網標售，應該很快就會處理完畢，如果遇到突來的雨勢，也會採取必要的防護措施，不會讓污泥入海污染珊瑚礁生態。

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