公然挑釁？ 拆除汽車旅館違建 四樓水桶竟暗藏大量柴油

2019-04-12 21:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府宣示「治安、公安、交安」違法零容忍，今天由市長侯友宜親自到場執行無照、違建又多次被查獲毒品的傑妮精品旅館強制拆除，拆除房舍內竟以不鏽鋼大水桶儲存大量柴油，拆除過程中無預警被破壞大量傾洩，險象環生，引發公安疑慮；消防局火災預防科科長程昌興表示，因缺乏證據也未造成公共危害，且建築物、場所已拆除消失，依法難以追究業者責任，板橋分局表示，明天將約談業者說明，釐清是否涉及公共危險相關刑責。。

拆除機具破壞大型水桶後，黃色液體自4樓高度傾瀉而下，一開始大家以為是黃色污水，待聞到濃濃汽油味，才發現情形不對，侯友宜緊急指示疏散、調派消防車防患。現場人員議論紛紛，「業者故意的」、「惡劣」，懷疑業者公然挑釁。

消防局擔心調度木屑、砂土覆蓋緩不濟急，緊急調來水車，噴灑油品稀釋流入湳仔溝，環保局派員緊急在排水口鋪設攔油索、吸油棉，發言人孫忠偉說，短期內不排除對周圍水質造成影響，但因油品會揮發，對下游大漢溪的水質影響有限。

程昌興說，依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」，柴油儲存上限為1公噸，現場傾瀉的油量估計近2公噸，已經超過法令規定；但業者之前消防檢查申報資料都是合格的，為何拆除現場出現大量油品，且用大型水桶裝柴油，而非一般的柴油筒，又放置在4樓頂，都相當不合理。

他表示，業者昨天拒絕拆除大隊勘查，今天一早，除了要求台水、台電協助斷水斷電外，也讓業者清走可用物品，未清除的，都視為廢棄物處理，沒想到出現意想不到的柴油；至於是否涉及相關刑責，則因缺乏證據，業者也不會承認，依法難以究責。

板橋分局則表示，明天將會約談業者說明，釐清是否涉及公共危險相關刑責。

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